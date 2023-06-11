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FOTOS | Daniel Bisogno se quiebra al hablar de su delicado estado de salud.

El presentador de Ventaneando habló abiertamente sobre su estado de salud. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Daniel Bisogno de gris.jpg
Daniel Bisogno con camisa.jpg
Daniel Bisogno con chamarra verde.jpg
Daniel Bisogno con esposo de Penélope Cruz.jpg
Daniel Bisogno con Javier Alatorre.jpg
Daniel Bisogno con su hija.jpg
Daniel Bisogno de traje.jpg
Daniel Bisogno en el trabajo.jpg
Daniel Bisogno multicolor.jpg
Daniel Bisogno Navidad.jpg
Daniel Bisogno actuando.jpg
Daniel Bisogno con Alicia Villareal.jpg
Daniel Bisogno con Ana Bárbara.jpg
Daniel Bisogno con hijo de Emmanuel.jpg
Daniel Bisogno con influencer.jpg
Daniel Bisogno con la jefa.jpg
Daniel Bisogno con la pareja del año.jpg
Daniel Bisogno con lentes.jpg
Daniel Bisogno con playera verde.jpg
Daniel Bisogno con tenis.jpg
Daniel Bisogno con un cuchillo.jpg
Daniel Bisogno con Yuri.jpg
Daniel Bisogno de fan.jpg
Daniel Bisogno de naranja.jpg
Daniel Bisogno de perfil.jpg
Daniel Bisogno en el estudio.jpg
Daniel Bisogno en Navidad con su hija.jpg
Daniel Bisogno en un sillón.jpg
Daniel Bisogno feliz en el mar.jpg
Daniel Bisogno posando.jpg
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Daniel Bisogno de gris.jpg
Daniel Bisogno con camisa.jpg
Daniel Bisogno con chamarra verde.jpg
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