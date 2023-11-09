Daniela Parra denunció a Ginny y Alexa Hoffman por omisión

La abogada Samara Ávila revela en exclusiva para Ventaneando detalles sobre la denuncia presentada por Daniela Parra en el año 2021 en contra de Ginny Hoffmann y su media hermana Alexa Parra, por el delito de omisión ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, esto por haber ocultado el abuso sexual que sufrió a manos de su padre Héctor "N" y es que este miércoles se supo que ambas fueron citadas a declarar en torno a esta denuncia en la Fiscalía.

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¿Qué dijo la abogada Samara Ávila?

La letrada dijo que “nos da mucho gusto, significa que el Ministerio Público continúa realizando los actos de investigación. Tiene que integrar esta carpeta como inició Dani hace unos años. Qué bueno que finalmente, después de dos años está integrando la carpeta”.

Pero la abogada acotó algo importante en torno a la denuncia de Daniela Parra. “No significa que estemos aceptando que sí sucedieron los hechos, pero Dani está más bien denunciando que la señora levantó la voz ante una revista de espectáculos desde que la niña tenía 13 años, refiriendo que la niña tenía 13 años y si ya sabían que habían sucedido cosas, ¿por qué esperarse hasta 2018? Pasaron cinco años sin que ellas accionaran a las autoridades mexicanas”.

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¿Existen los elementos para que se judicialice? La abogada Samara Ávila aseguró que “claro, al haber hecho pública la declaración por parte de la mamá y de la señora que estamos ahorita… están los elementos suficientes y necesarios. Estaríamos pendientes de lo que resuelva la Fiscalía al respecto y estaríamos iniciando un juicio ante un juez de control”.





En cuanto a la apelación a la sentencia de Héctor "N", la abogada se mostró consternada por el retraso en la reasignación de sala, luego de que los magistrados de la tercera sala se declararan incapaces de tomar el caso.

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“Lastimosamente se siguen tardando en notificarnos en qué sala se va a radicar de nueva cuenta el recurso de apelación del señor Héctor y los otros recursos que están pendientes de resolución”, finalizó.

