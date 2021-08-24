Daniela Parra organizó una venta de tamales para ayudar a su papá.

Daniela Parra organiza venta de tamales para apoyar a Héctor “N”.

Los esfuerzos de Daniela Parra para costear la defensa de su padre y probar que es inocente del delito de abuso sexual que le fincó su hija menor Alexa Parra, no cesan.

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Para hacerse de recursos y ayudar a su padre a llevar la prisión preventiva en la que permanece, la joven está organizando una venta con causa en el negocio que inició, justo antes de que el actor fuera aprendido.

El próximo sábado vamos a tener una venta especial de Tamalistos Chidos en beneficencia a mi papá. claramente todo lo que recaudemos va a ser para pagar todos los procesos de mi papá que sabemos no son muy baratos. Aunque José Luis y todo su equipo han estado al pie del cañón, pues ya sabemos que José Luis lo está haciendo gratis por nosotros, se necesitan pagar muchísimas otras cosas. El próximo sábado vamos a hacer una venta especial en un lugar fijo, ahí para que todos lleguen y compren…

La joven habló de los gastos que ha tenido que solventar mientras su padre se encuentra en el Reclusorio.

Es un lugar muy caro, lo llaman el hotel más caro de México y en efecto. Realmente toda cuesta, tengo que llevarle despensa, tenemos que darle dinero ahí para que esté lo mejor posible. Además de pagar peritajes … es muchísimo dinero, pero gracias a Dios desde que abrimos los Tamalitos nos ha ido increíble…

No ha tenido respuesta de su hermana

Daniel revela que durante este tiempo y en medio de su desesperación por ayudar a su padre, ha intentado contactar a su hermana Alexa.

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