Daniela Parra confesó que no pudieron pagar la renta de su padre

Daniela Parra niega que la venta de garaje, que organizó el pasado fin de semana con los objetos personales de su padre, Héctor Parra, se deba a un desalojo del departamento en el que el actor vivía hasta antes de ser encarcelado. Explicó que ya desocuparon la propiedad, porque le resultaba imposible seguir pagando la renta.

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¿Qué dijo Daniela Parra?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Daniela Parra aseguró que les pidieron el departamento de su padre. “Nos pidieron el departamento porque al principio sí intentábamos seguir pagando la renta y todo normal, pero llegó un momento en que obviamente, esos gastos te absorben completamente”.

¿Qué objetos vendió Daniela Parra? Así mismo, la hija de Héctor Parra reveló que “no hay problema de nada, no hay desalojos, no hay absolutamente nada, quedamos en hacer una venta de garaje con cosas que sí son de nosotros, pero no tan personales”.

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“(Mi papá) Él está tranquilo con esta decisión, justamente porque quiere iniciar absolutamente todo desde cero. También lo dije en mi Twitter, mi papá hace dos años era un gran hombre, pero hoy es un ser humano extraordinario que ha cambiado todo, su forma de pensar, su forma de ver, su forma de todo y creo que eso es lo que también quiere”, recalcó.

Ver todas las cosas de mi papá afuera, pues obviamente me hace recordarlo, recordar lo que fuimos como familia. No lo estamos tomando del lado triste, tenemos muchos recuerdos y muchas memorias, pero también es una forma para él, de empezar desde cero

¿Cómo va la apelación a la sentencia?

En cuanto a la apelación de la sentencia que se le impuso a Héctor Parra de 10 años y 6 meses de prisión, por corrupción de menores, en agravio de su otra hija Alexa Hoffman, Daniela detalló que el proceso va en tiempo y forma.

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“Estamos en espera de que nos den nombres, fechas y todo lo demás; justo ahorita es cuando más anda desubicado, pero ahí vamos. Él anda aprovechando el tiempo en aprender cosas nuevas, en aprender Derecho, está aprendiendo inglés también, o sea, está retomando cosas que aquí afuera no había podido”, finalizó.