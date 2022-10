Daniela Spanic revela las características de su agresor: ¿Fue su ex?

Daniela Spanic fue golpeada mientras estaba en el juzgado. ¿Qué pasó?

Las alarmas se encendieron este jueves en torno a Daniela Spanic, cuando trascendió que había sido golpeada en las inmediaciones de los juzgados familiares, a donde acudió para promover un recurso dentro del proceso de divorcio de Ademar Nahum, padre de su hija.

Fue el publirelacionista Rodrigo Fragoso, quien boletinó la información que Ventaneando dio a conocer antes que nadie, pues era él quien la acompañaba.

¿Es verdad que se trató de un atentado urdido por Ademar, con quien Daniela ha dicho que enfrenta una tormentosa separación? Esa es su versión de los hechos.

“En el estacionamiento vino un hombre que me golpeó por detrás, aquí atrás, tenía algo muy fuerte. Me dolió mucho, fue en el momento que me golpeó... que casualidad que fue en el mismo lugar donde me operaron”, dijo en su reciente encuentro con la prensa.

Ante lo ocurrido, Daniela, Fragoso y el abogado César Daniel Acosta acudieron a presentar la denuncia correspondiente. A su llegada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Daniela abundó sobre las características de su agresor: “Yo vi que era de cabello largo, ojos grandes, cejas grandes y boca grande”.

Te puede interesar: Héctor Parra pasará otra Navidad más en la cárcel.

Daniela Spanic acudió al hospital tras el golpe

Daniela terminó el día acudiendo a un hospital para ser valorada: “Con una mano no se puede dar un golpe tan fuerte, yo pienso que tenía una piedra en la mano”.

Daniela y Ademar se casaron en 2007, pero hace cuatro años promovieron su divorcio que fue finiquitado en febrero pasado.

Sobre los cuestionamientos en torno a que fue Ademar, quien pudo haber estado detrás del ataque, Daniela respondió que quería un abogado. Y esta es la moción que Daniela pretendía presentar en los juzgados familiares la mañana de este jueves.

“Yo quería poner una demanda para que arreglaran la casa de mi hija. A eso vine, pero de repente sucedió todo esto”, concluyó.

También te puede interesar: Alex Fernández dedica emotivas palabras a su público.