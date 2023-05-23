Danna Paola y Alex Hoyer, ¿están cerca del altar? Te lo decimos.

El romance entre Danna Paola y Alex Hoyer va más en serio que nunca, al grado de que la pareja anda muy cerca del altar, aunque en realidad fue porque asistieron juntos, el pasado fin de semana a la boda de la hermana de Alex en Monterrey y, el lente de Ventaneando los captó en el aeropuerto de esa ciudad.

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Gracias, sí. Siempre, la familia es prioridad, siempre, siempre. Pues cómo no, teníamos que estar acá, la familia, cómo te digo es prioridad y la pasamos bien, la pasamos felices, yo feliz por mi hermana, obviamente

Danna, por cierto, confesó que, aunque su agenda de trabajo ha sido agotadora, se siente más afortunada que nunca por hacer lo que más ama y habló del concierto exprés que ofreció hace unos días en Ciudad de México, para suplir a Enrique Iglesias en el Festival Emblema, puesto que el español se enfermó.

Padrísimo. Amén, increíble. La verdad es que estoy muy contenta. Amor por el trabajo siempre

¿Cómo va su colaboración con Steve Aoki?

Y presumió, también el lanzamiento que hará en breve con el tema que grabó a dueto con el DJ norteamericano Steve Aoki.

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