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FOTOS | ¡Danna Paola y Alex Hoyer ya están pensando en boda!

Alex Hoyer, novio de Danna Paola, confesó que ya lo han considerado y espera que sea pronto. ¡Qué emoción! Te contamos.

Por: TV Azteca

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