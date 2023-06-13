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FOTOS | ¿Danna Paola y Alex Hoyer ya están comprometidos?

Hay muchos rumores de que Danna Paola y Alex Hoyer ya están comprometidos, ¡y es que se les ha visto más enamorados que nunca! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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