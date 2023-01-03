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FOTOS | ¿Danna Paola y Alex Hoyer se casan este año 2023? Te contamos.

“Enamorada y en plenitud”, así terminó el año Danna Paola junto a su pareja Alex Hoyer... ¡Huele a boda! Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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