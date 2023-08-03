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FOTOS | Danna Paola sorprende al confesar que también le gustan las mujeres

Danna Paola confiesa que le gustan las mujeres... ¡Y así recordó el crush que tuvo con otra chica! Te compartimos todos los detalles de sus declaraciones en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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