FOTOS | ¿Belinda y Danna Paola próximamente juntas en un escenario?

A pesar de que Danna Paola y Belinda son dos de las estrellas del pop mexicano con mayor fama y que su historia es muy parecida, pues comenzaron desde niñas en telenovelas infantiles para luego lanzarse de lleno a la música, no han trabajado juntas...

Esto debido a una supuesta enemistad. El público es quien las enfrenta en redes sociales y supone cosas que hasta el momento, únicamente Danna ha desmentido, argumentando que admira su trabajo, a ella como persona y como mujer y esperando que algún día trabajen juntas... ¡Incluso en un evento se encontraron y hasta decidieron tomarse una foto! ¿Habrá enemistad o no?

¡El punto es que Alejandro Gou mostró interés por unirlas en un mismo escenario! El productor teatral mencionó en una entrevista, que uno de sus objetivos es poner a las actrices y cantantes en un mismo escenario. ¿Se imaginan? ¡Sería espectacular!

¿Se dará? ¿Aceptarán? Te contamos todos los detalles en las fotografías, ¡checa la galería completa!