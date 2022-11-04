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FOTOS | Los planes de Belinda a futuro, ¡incluyen a Danna Paola!

La grandes princesas del pop latino, Danna Paola y Belinda, ¡podrían estar juntas próximamente! Te contamos lo que dijo Beli.

Por: TV Azteca

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Danna en España.jpg
Belinda comiendo hamburguesa.jpg
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Belinda selfie con lentes.jpg
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Danna lentes verdes.jpg
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Danna Paola y Belinda.jpg
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