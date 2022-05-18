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FOTOS | ¡Danna Paola tiene COVID-19 luego de estar en un concierto masivo!

Este fin de semana, Danna Paola se presentó en un festival frente a miles de personas, ¡y este lunes compartió que tiene COVID-19!

Por: TV Azteca

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