  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Ester Expósito es la mujer de quien Danna Paola tuvo un crush

Hace unos días, Danna Paola se sinceró sobre sus preferencias sexuales y confesó que sí tuvo un crush con otra mujer... ¡Y al parecer fue Ester Expósito! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Danna con lentes.jpg
Danna bebiendo.jpg
Esther foto en el espejo.jpg
Danna y Esther selfie.jpg
Esther con lentes negros.jpg
Danna y Esther España.jpg
Danna selfie.jpg
Danna y Esther juntas.jpg
Esther posando.jpg
Danna y Esther Elite.jpg
Danna pose.jpg
Danna y Esther de fiesta.jpg
Esther bebiendo.jpg
Danna y Esther grabando.jpg
Danna y Esther beso.jpg
/
Danna con lentes.jpg
Danna bebiendo.jpg
Esther foto en el espejo.jpg
Danna y Esther selfie.jpg
Esther con lentes negros.jpg
Danna y Esther España.jpg
Danna selfie.jpg
Danna y Esther juntas.jpg
Esther posando.jpg
Danna y Esther Elite.jpg
Danna pose.jpg
Danna y Esther de fiesta.jpg
Esther bebiendo.jpg
Danna y Esther grabando.jpg
Danna y Esther beso.jpg
Danna con lentes.jpg
Danna bebiendo.jpg
Esther foto en el espejo.jpg
Danna y Esther selfie.jpg
Esther con lentes negros.jpg
Danna y Esther España.jpg
Danna selfie.jpg
Danna y Esther juntas.jpg
Esther posando.jpg
Danna y Esther Elite.jpg
Danna pose.jpg
Danna y Esther de fiesta.jpg
Esther bebiendo.jpg
Danna y Esther grabando.jpg
Danna y Esther beso.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado