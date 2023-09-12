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FOTOS | Danna Paola cantará el Himno Nacional Mexicano en la pelea del Canelo Álvarez

La cantante mexicana, Danna Paola, confirmó que interpretará el Himno Nacional Mexicano en la próxima pelea del “Canelo” Álvarez el 30 de septiembre. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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