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FOTOS | ¡Danna Paola llamó "gata asquerosa" a Camy G!

Camy G confesó que Danna Paola le dijo “gata asquerosa”... ¡Y ella no se molestó, se emocionó porque Danna sabía de su existencia!

Por: Tv Azteca

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