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FOTOS | Danna Paola ya no quiere que la llamen "Princesa del Pop Latino"

Durante algunos años, Danna Paola había sido considerada la “Princesa del Pop Latino”, ¡pero confesó que no le gusta nada! Te contamos la razón en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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