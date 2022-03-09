FOTOS | Esta es la razón por la que Danna Paola rechazó ser Selena.

Danna Paola es una mujer ejemplo de perseverancia, trabajo duro y sueños cumplidos. Baila, canta. actúa, compone, ¡es espectacular! Pero su más grande amor, es la música...

A pesar de que parte de su fama se lo debe a la actuación, la realidad es que lo que más ama hacer es cantar, subir a escenarios, hacer música, es por ello que confesó algo que nadie imaginaba. ¡Que era suyo el papel de Selena Quintanilla, en la bioserie que Netflix que se estrenó a finales del 2020! Pero renunció a él debido a proyectos que no pudo mover o cancelar.

Confesó que incluso ya había aprendido a hablar como la reina del Tex Mex y que era uno de sus máximos sueños. Te contamos qué más dijo y todos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.