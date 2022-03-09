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FOTOS | Esta es la razón por la que Danna Paola rechazó ser Selena.
Te contamos la razón por la que la estrella pop, Danna Paola, rechazó ser Selena en la bioserie de Netflix. Checa la galería.
Danna Paola es una mujer ejemplo de perseverancia, trabajo duro y sueños cumplidos. Baila, canta. actúa, compone, ¡es espectacular! Pero su más grande amor, es la música...
A pesar de que parte de su fama se lo debe a la actuación, la realidad es que lo que más ama hacer es cantar, subir a escenarios, hacer música, es por ello que confesó algo que nadie imaginaba. ¡Que era suyo el papel de Selena Quintanilla, en la bioserie que Netflix que se estrenó a finales del 2020! Pero renunció a él debido a proyectos que no pudo mover o cancelar.
Confesó que incluso ya había aprendido a hablar como la reina del Tex Mex y que era uno de sus máximos sueños. Te contamos qué más dijo y todos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.