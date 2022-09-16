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FOTOS | ¡Twitter le suspende su cuenta a Danna Paola! ¿Por qué? Te contamos.

Danna Paola en nueva polémica... Y es que compartió que le suspendieron su cuenta de Twitter y dijo: “Twitter, mi te topo”.

Por: TV Azteca

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