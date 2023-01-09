Danna Ponce retiró la denuncia de agresión sexual contra Coco Levy.
En entrevista exclusiva para Ventaneando, Danna Ponce explicó que estaba pasando por problemas de ansiedad y prefirió retirar la denuncia en contra de Coco Levy.
Dana Ponce retiró su denuncia contra Coco Levy tras presunta agresión sexual. La actriz asistió el lunes pasado con su abogado Edgar Anaya a los juzgados de la Ciudad de México para desistir del proceso y a minutos de haber tomado esta decisión platicamos con ella en exclusiva.
"Cuando vine a México a apresurar las cosas; de hecho fue mi abogado y sí estábamos en el búnker y quiero acabar con el proceso lo antes posible porque fue muy cansado en general todo y no se va a lograr la finalidad que deseábamos, nada, pues tengo que continuar y cerrar este capítulo", narró Ponce.
¿Por qué Danna Ponce prefirió desisitir del caso?
Después de afirmar que desistió y que dejó el caso, Danna expresó que lo hacía debido a los problemas de ansiedad que le causó el revuelo mediático.
"Yo estaba teniendo muchos ataques de ansiedad justo y empezar el año con una palabra que es importante y pensamos que podemos perdonar, pero que en realidad nos cuesta mucho trabajo y al final, el hecho de perdonar es más para uno por dentro que para la otra paersona", finalizó Danna.