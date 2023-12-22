¿El trabajo acabó con la vida de Cristina Pacheco? Esto dijo su hija
Apenas a unos días del deceso de la periodista Cristina Pacheco, su hija, Laura Emilia, confesó que posiblemente había descuidado su salud por su trabajo.
Las cámaras de Ventaneando estuvieron en el funeral de la periodista Cristina Pacheco, en el centro de la Ciudad de México, donde su hija Laura Emilia nos confesó que su mamá falleció por un cáncer de estómago. Sin embargo, contó que posiblemente desatendió su salud por seguir trabajando, pues sabe que tendría que ocuparse más en ello.