Defensa de Pablo Lyle apelará sentencia y busca anular todo el juicio.

Los abogados de Pablo Lyle no solo buscan apelar la sentencia de cinco años de cárcel y ocho de libertad probatoria que recibió el actor mexicano, sino anular en su totalidad el juicio por el homicidio involuntario del cubano, Juan Ricardo Hernández.

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Pero, es verdad qué de conseguir dicha anulación, el actor podría obtener su libertad, es de nueva cuenta la penalista, Sandra Hoyos quien responde la interrogante en exclusiva para Ventaneando.

Alegando que existieron, errores legales que afectaron la determinación del jurado, que llevó al jurado a tomar la determinación de culpabilidad; entonces, qué causa, qué efecto, mejor dicho, tiene la apelación, sí él gana la apelación, es anulado el juicio

En ese momento, sí, Pablo Lyle puede salir libre, ahora, siendo anulado el juicio, en ese momento Fiscalía se tiene que sentar y tomar la dura decisión de ‘realmente queremos retomar este caso, cuántos años después’

¿Cuáles son las desventajas de retomar el caso?

Sandra, refiere las desventajas que, para las autoridades de Florida, implicaría someter a un nuevo juicio al mexicano.

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Estamos hablando que un juicio de esta índole, puede llegar a costar entre 250 y 350 mil dólares, entonces, y con el tiempo la memoria de los testigos va fallando, va borrándose; entonces, es un tema riesgoso para el Estado, si tiene en algún momento que retomar este caso

Por cierto, que la audiencia que debía celebrarse esta mañana en torno a la transcripción íntegra del juicio de Pablo, con miras a presentar la citada apelación, fue pospuesta hasta el 18 de este mismo mes.