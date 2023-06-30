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FOTOS | Tachan de "corrientito" a Peso Pluma por su dentadura de diamantes, ¡su dentista sale en su defensa!

El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ha sido severamente criticado por su dentadura de diamantes y su dentista salió a defenderlo. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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