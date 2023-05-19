Descubre que su esposo la evalúa como mujer en un documento de Excel.

Hay momentos donde nos encontramos con situaciones que realmente pueden superarnos a partir de lo inesperado. Sin embargo, es completamente sorprendente cuando alguien descubre que su esposo la está evaluando como mujer en un documento de Excel.

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La historia fue dada a conocer por medio de TikTok, espacio donde es muy común hallar hechos de este tipo, Sam Florari, la protagonista del caso, compartió con el público de esa red social como fue la situación que vivió.

¿Cómo fue que descubrió que su esposo la evaluaba como mujer en un documento de Excel?

Todo comenzó con que un día necesitaba usar una computadora y no tenía una por lo que le pidió prestada a su esposo y él accedió sin problema. Hasta aquí, ningún problema, ella pudo realizar sus actividades, pero al momento de guardar el trabajo se encontró con una sorpresa.

Resulta que había una carpeta con su nombre y luego otra que refería a una mujer que desconocía. Al abrirla se llevó con una curiosa sorpresa y, es que se encontró con su nombre completo como título, y en el cuerpo de la hoja de cálculo había rubros como "buena cocinando, lavando, planchando, temerosa de Dios, en la cama, haciendo esto, haciendo lo otro”

Según cuenta, había tres columnas en donde las calificaciones eran "buena, regular y buena" Además, por cada una de ellas le adjudicaba una calificación numérica.

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Según la calificación que me daba, se pintaba de amarillo, verde o rojo. Al final de todas las calificaciones salía un promedio mío como esposa y como mujer. Por lo menos yo salía mejor rankeada que ella. Me saqué como un ocho, por ahí andaba

Al final, por motivos que parecen más que evidentes, la relación llegó a su final, pero sin duda es una experiencia muy rara.