Acompáñanos a descubrir el Viejo Mazatlán con Kristal Silva.

Kristal Silva te lleva de paseo por las hermosas calles del Centro Histórico de Mazatlán, llenas de color, cultura e historia. Con una arquitectura inspirada en Francia y España, y un callejón dedicado para rendirle tributo a Los Beatles, es un referente turístico a nivel mundial.

Además, conocerás una de las joyas históricas más grandes de Sinaloa: el espectacular teatro Ángela Peralta, inaugurado en 1874 y rescatado en 1992, conserva la magia y la elegancia de la época.

Y como todo buen paseo termina con una experiencia gastronómica, te invitamos a descubrir la deliciosa oferta culinaria de Mazatlán en uno de los restaurantes icónicos de la zona: ¡La Marea!, que además de una rica y variada comida, ofrece una privilegiada vista de la ciudad, digna para disfrutar de un atardecer anaranjado, como solo existe en esta playa.

Disfruta cada semana de un nuevo capítulo de Lanao, el viaje continúa y enamórate de Mazatlán, un lugar lleno de magia, cultura, belleza y color.