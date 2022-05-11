Lo despiden de equipo de futbol por tirarse gases en el vestuario.

Hay todo tipo de motivos por los que un futbolista puede cambiar de rumbos: se le termina el contrato, decida retirarse, reciba una mejor oferta y se va a otro equipo o que lo dejen libre por no convencer en el campo de juego. Ahora bien, ver que despiden a alguien de un equipo de fútbol por tirarse gases en el vestuario es algo impactante y de pocos precedentes.

El hecho ocurrió en Francia y más concretamente en el Olympique Lyon. Este equipo últimamente no está en la buena forma que tuvo en los 2000 cuando fue dominador absoluto de la Ligue 1 y ha cedido mucho protagonismo al París Saint Germain que viene controlando sin problemas el campeonato francés que no se caracteriza por ser muy competitivo. Pero también tiene peculiaridades, por ello hablamos de esta situación.

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¿Quién fue despedido por tirarse gases en el vestuario?

Marcelo, ahora ex defensor central del Lyon, fue despedido por el equipo por este peculiar motivo como por otros que acarrean a su marcha del club.

El brasileño pasó 5 años allí y jugó 177 partidos siendo sin duda alguna ídolo del Lyon. Ahora bien, a comienzos de año, luego de perder 3-0 ante Angers, lo encontraron riendo y tirándose gases en el vestuario. Echarlo por esto es un tanto extremista por lo que podemos deducir que evidentemente deben haber otros motivos.

Sin embargo L´Equipe, uno de los diarios más populares de Francia, dijo que la razón concreta por la que dejó el Lyon fue por su flatulencia.

Marcelo ha sido traspasado al Burdeos, otro de los clubes más destacados del campeonato francés, y ahí seguirá una carrera que al margen de este hecho puede presumir de haber salido campeón en Turquía con el Besiktas, de haber obtenido títulos con el PSV Eindhoven en Países Bajos y de obtener el campeonato de Polonia con el Wisla Cracovia.