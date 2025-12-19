¿INFIEL? Periodista Ana Cecilia Leal revela su acercamiento con Christian Nodal en Las Vegas

La periodista venezolana Ana Cecilia Leal sorprendió al revelar detalle a detalle cómo fue su encuentro con el cantante mexicano Christian Nodal en Las Vegas. “Me encantaría estar al lado de él”, confesó durante una entrevista con su colega William Guzmán en el programa “Sábado en la Noche”.

Posteriormente, el 18 de diciembre en “La Brújula TV” , Leal aclaró que Nodal siempre fue muy respetuoso con ella: “Su trato siempre fue muy profesional, respetuoso. Sí fue muy amable y lo agradezco. Sí fue muy genuino y lo agradezco. Sí fue muy importante el detalle breve de estar en ese momento dispuesto a hablar conmigo y con el medio que represento y eso siempre lo voy a agradecer. Pero no comparto la infidelidad de un hombre casado, no es lo que busco. Mi admiración siempre va a ser profesional de la periodista hacia el artista que es Christian Nodal”.

Ana Cecilia Leal pide entrevista con Christian Nodal para aclarar los rumores

La comunicadora dejó claro que le gustaría tener una entrevista formal con el intérprete para aclarar lo sucedido: “Para mí sería un gusto poder sentarme junto a Christian Nodal y conocer un poco más de él como artista y como persona”.

¿Qué pasó entre Ana Cecilia Leal y Christian Nodal en Las Vegas?

Según relató Leal, el encuentro fue casual en Las Vegas, justo antes de la celebración de los Latin GRAMMY 2025. “Nosotros estábamos en la cobertura de los Latin GRAMMY en Las Vegas. Estábamos comiendo y pasa Christian Nodal con todo su círculo de seguridad. El espíritu periodístico siempre está en nosotros y yo me levanto y digo, ‘es Nodal’ y salgo detrás de él. Justamente cuando me le presento, él hace que se abra su círculo de seguridad y de trabajo que él tiene y tuvo una actitud muy respetuosa, pero muy amable conmigo”, relató.

Christian Nodal y su cariño por Venezuela

Durante la conversación, Nodal le preguntó si era venezolana y le expresó su afecto por el país: “Yo amo Venezuela”, dijo el cantante, recordando sus experiencias con fans venezolanos.

La foto viral de Ana Cecilia Leal y Christian Nodal

El momento quedó registrado en una fotografía que el propio Nodal pidió a su equipo que tomara con el celular de la periodista. Esa imagen se viralizó en redes sociales y generó múltiples comentarios. “Fue muy amable y justo él le pide a uno de los muchachos que están cerca de él, que nos tome una fotografía con mi celular y es fotografía que logramos tomar y que se viralizó. En todo momento fue un caballero conmigo y siempre fue un trato profesional de la periodista al artista”, concluyó Leal.