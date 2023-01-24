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FOTOS | Salen a la luz detalles de la infidelidad de Gerard Piqué a Clara Chía.

Personas allegadas al exfutbolista han revelado que lo vieron al lado de la abogada Julia Puiggali cuando ya estaba de pareja con Clara Chía.

Por: TV Azteca

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