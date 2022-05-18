Devuelven reliquias robadas, les daban pesadillas.

La delincuencia no distingue religión, sexo, clase social, por el contrario, agarra parejo, así lo demostraron unos ladrones que robaron reliquias de un templo hindú; sin embargo, los amantes de lo ajeno decidieron devolverlas ya que al parecer les generaban pesadillas.

La curiosa historia de estos temerosos ladrones fue compartida por el diario The Guardian, que aseguró que la pandilla de bribones regresó la mayoría de los objetos religiosos que sustrajeron del templo que cuestión.

Pero eso no es todo, ya que los rateros no solo devolvieron las reliquias, sino también se tomaron el tiempo de escribir una nota en la que aseguraban que estaban “hartos de tener pesadillas aterradoras”.

“No hemos podido dormir, comer o vivir en paz. Estamos cansados de las pesadillas, los sueños tenebrosos y les regresamos sus objetos valiosos”, decía la carta.

Los hechos ocurridos hace semanas atrás en un templo con más de 300 años de antigüedad dejaron un saldo de 16 estatuas robadas, las cuales rendían culto a Venkateswara, un personaje milenario que se dedica a “alejar los problemas” y que de acuerdo con la mitología hindú, su importancia radica en ser una encarnación de Vishnu.

Ladrones regresan las reliquias robadas

Como ya mencionamos anteriormente, los ladrones no recapacitaron por sus malos actos, más bien, devolvieron el botín porque los angelitos no podían dormir y tenían pesadillas espeluznantes. Sin embargo, de las 16 piezas sustraídas únicamente devolvieron 14 y se quedaron con dos, así lo dieron a conocer las autoridades a través de un informe.

Tremendo botín

Cabe mencionar que, uno de los objetos más valiosos que se llevaron los ladrones fue un Asthadhatu, pieza conformada por ocho metales cuyo peso es de aproximadamente 5 kilógramos, así como algunos adornos hechos de plata. Hasta el momento, la policía no ha identificado a los responsables.

