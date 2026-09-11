“He perdido la confianza”, Diana se siente estancada en Exatlón México

Diana se abrió con Paulette y le confesó que se sentía triste porque pese a que entrena y da su mejor esfuerzo se siente estancada en la competencia.

A esto, Paulette le aconsejó que deje de ser tan negativa y no se queje tanto ya que eso es lo que atrae y por eso no avanza.

Las atletas terminaron en un bonito abrazo; Diana debe confiar en si misma y disfrutar de Exatlón México.

