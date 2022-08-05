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FOTOS | ¿Diego Boneta tiene problemas de alcoholismo? Esto dijo.

Diego Boneta habla sobre los presuntos problemas de alcoholismo luego de los videos en los que está pasado de copas cantando en un bar.

Por: TV Azteca

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