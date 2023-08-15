Aceptación y condiciones de las bases:

La participación en la dinámica “3 2 1 Pura Diversión” implicará la aceptación de las bases generales y particulares que apliquen por parte del consumidor participante. Con relación a la presente dinámica y los premios correspondientes, TV Azteca S.A.B. de C.V, Televisión Azteca III S.A. de C.V. podrán requerir a los ganadores su autorización expresa y gratuita para utilizar su nombre, imagen, fotografía y/o voz en cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse de la manera que más convenga a los intereses de TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III S.A. de C.V., dentro de la República Mexicana, en cuyo caso, dicha autorización se deberá realizar renunciando al pago de cualquier cantidad, honorario, regalía, entre otros por dicho concepto.

TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III S.A. de C.V., estarán libres de responsabilidad en los casos imputables a los consumidores participantes, como los mencionados a continuación de manera enunciativa más no limitativa: registros de participación que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases, fallas en los equipos de computación, programas de cómputo (software), equipos de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos técnicos o cualquier otro fuera de su control razonable, caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, queda estrictamente prohibido el uso de cualquier software, script u otro proceso (como "robots" o "bots"), que automatice, intente automatizar, o sustituya de cualquier modo una acción humana. En este caso, los que incumplan esta regla serán descalificados sin responsabilidad para los organizadores, renunciando desde este momento a ejercer cualquier tipo de acción legal u ordinaria en contra de TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III S.A. de C.V., o sus filiales, subsidiarias, controladoras, así como partes relacionadas. En caso de que el área correspondiente de TV Azteca S.A.B. de C.V determine que el participante está incumpliendo esta condición, quedará automáticamente descalificado. TV Azteca S.A.B. de C.V. y/o Televisión Azteca III S.A. de C.V., se reservan el derecho de iniciar acción legal; esta acción que para efectos de la legislación cibernética puede considerarse un delito federal.

Las participaciones en el concurso serán nulas e inválidas en caso que las mismas no hubieran sido obtenidas de conformidad con estas bases generales del concurso o por los canales legítimamente autorizados.

Cualquier violación a las bases, a los procedimientos o sistemas establecidos, alteración, falsificación, manipulación o engaño a los promotores para pretender ser ganador, será anulada y el participante será descalificado del concurso. Lo anterior, sin prejuicio de las acciones legales procedentes. Al participar en este concurso, los participantes aceptan acogerse a la estricta aplicación de estas reglas en todos sus términos y las decisiones de los auspiciadores.

TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

Legales de la dinámica:

Vigencia: El período de participación será del 15 de agosto a las 17:00 al 18 de agosto del 2023.

Cobertura geográfica:



Dinámica válida dentro del territorio del área metropolitana de la Ciudad de México.

Responsable de la dinámica:

TV Azteca S.A.B. de C.V. y Televisión Azteca III S.A. de C.V. Dirección: Periférico Sur 4121 Col. Fuentes Del Pedregal. CDMX, México. C.P. 14140.Tel.: (55) 1720 1313.

Requisitos para participar:

Son elegibles para participar en esta dinámica todas las personas mayores a 18 años, residentes legales en el territorio del área metropolitana de la Ciudad de México que cuenten con alguna identificación oficial vigente, credencial con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte, cartilla del servicio militar liberada vigente, licencia de conducir vigente y/o cédula profesional y que cumplan con la totalidad de los requisitos de la dinámica.

Dar lectura y aceptar las presentes bases y condiciones.

Proporcionar durante el registro datos verídicos y completos de identificación y localización.

Medio de registro y consulta de las bases de la dinámica:



El registro es vía la aplicación TV Azteca en Vivo, disponible sin costo para IOS y Android en la tienda de aplicaciones según corresponda.

La consulta de las bases ingresando a la aplicación Azteca en Vivo

Premios:

Un kit personalizado por las dos marcas así como la asistencia al evento “watch-party” de la final de la Leagues Cup el 19 de agosto del 2023 en instalaciones TV Azteca en la Ciudad de México.

Garantías de los premios e incentivos.

TV Azteca S.A.B. de C.V., y Televisión Azteca III S.A. de C.V. se compromete a realizar la entrega de los premios establecidos en las presentes bases. En caso de reclamaciones relacionadas con las garantías, características de los productos y/o servicios ofrecidos, cada ganador deberá dirigirse al proveedor, fabricante o prestador de servicio de cada premio o regalo, según corresponda.

Asimismo, cada participante ganador de premio o regalo se compromete a sacar en paz y a salvo a TV Azteca S.A.B. de C.V y/o Televisión Azteca III S.A. de C.V. de cualquier reclamación relacionada con el funcionamiento o aplicación de los premios, mismas que no serán responsables por el comportamiento del ganador, antes, durante y después de la obtención y/o goce de su premio.

Mecánica de participación:

Dinámica limitada a las primeras 20 personas en registrarse. Cada persona podrá traer un acompañante y deberá cubrir los gastos para llegar a la instalaciones de TV Azteca con dirección en PERIFERICO SUR 4121, COL. FUENTES DEL PEDREGAL CP 14141, DEL. TLALPAN.

Selección de Ganadores y canje de premios.

Los premios y derecho de asistir al evento serán otorgados a las primeras veinte personas en registrarse y que cumplan con los requisitos para participar.

Lugar para seleccionar a los ganadores

La selección de ganadores se realizará en las oficinas de Tv Azteca ubicadas en Periférico Sur #4121, Col. Fuentes del Pedregal, Tlalpan, CDMX, México, C.P. 14140.

Restricciones.

No podrán participar empleados y familiares de los empleados de TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III S.A. de C.V., y sus respectivas agencias, afiliadas, matrices, subsidiarias y detallistas involucrados en el desarrollo de esta dinámica.

En caso de imposibilidad de realizar el canje del premio por cualquier motivo, no aplica cambio, compensación o remuneración alguna.

Los premios y regalos no son transferibles, los participantes no podrán ganar más de una vez el mismo premio, con la finalidad de dar la oportunidad a participantes diferentes.

Ninguna parte del sitio WEB, material promocional impreso o transmitido vía radio o televisión o cualquier otro medio podrá ser replicado por estar reservado en sus derechos de autor.

AVISO DE PRIVACIDAD DE TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. y TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V.

TV Azteca, S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III, S.A. de C.V. y sus filiales, subsidiarias y partes relacionadas (en lo sucesivo Azteca), con domicilio en Periférico Sur número 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14140. en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento que los datos personales y/o datos sensibles que usted libre y voluntariamente llegare a proporcionar a través de este medio, estarán sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad Completo de TV Azteca mismo que puede ser consultado en el sitio de Internet: www.tvazteca.com, y en el cual se explica el tratamiento de su información y los derechos que le otorga la legislación aplicable. Al aportar sus datos, manifiesta no estar inscrito(a) en el Registro Público de Consumidores que rehúsan tener cualquier tipo de comunicación comercial con proveedores de bienes y servicios.

Relevo de responsabilidad

Los participantes al momento de su participación en la presente dinámica acuerdan, relevar de responsabilidad a TV Azteca, S.A.B. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., y a cada una de sus respectivas matrices, afiliadas, partes relacionadas, subsidiarias, oficiales, directores, accionistas agentes, empleados y todos aquellos asociados con el desarrollo y ejecución de este concurso, de cualquier responsabilidad en relación a, o de cualquier manera relacionado con, este concurso y/o la aceptación, o el uso/mal uso de los premios, incluyendo responsabilidad por daños personales y/o muerte, daños o pérdidas económicas. Los auspiciadores no se hacen responsables por la calidad o utilidad de los premios y entregarán los mismos con las garantías usuales del proveedor.

Jurisdicción y Leyes aplicables.

En caso de cualquier controversia, el participante se somete a la competencia de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y/o la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero por razón de su domicilio presente o futuro.