El inicio de la gira de Luis Miguel en Argentina sigue dando de qué hablar y no ha faltado la persona que asegure que la persona que aparece sobre el escenario no es realmente el cantante debido a la extrema delgadez que luce, hay incluso quien se ha atrevido a sugerir que quien realmente se presenta en los concierto es su famoso doble argentino Guillermo Elías y para no quedarnos con la duda le preguntamos.

Incluso se ha manejado la posibilidad de que el intérprete de “Ahora te puedes marchar”, “La Bikina”, “La incondicional”, “Hasta que me olvides”, entre otras, podría ser demandado por utilizar un doble, esto después del rumor que desató un periodista en redes sociales.

Te puede interesar: Héctor “N” y Daniela Parra quieren contar su historia en un libro

Doble de Luis Miguel desestima rumores de “El Sol” y su concierto

¿Qué dijo Guillermo Elías?

Guillermo Elías, doble oficial de Luis Miguel en Argentina, se pronunció en torno a estos rumores y descartó que sea un doble que se ha estado presentando en la Arena Movistar. “A ver, él tuvo una transformación, sí, él está mucho más delgado”.

También te puede interesar: Yuri reconoce el bien que le ha hecho Paloma Cuevas a Luis Miguel

“Él nunca podría usar un doble, ¿cómo viaja? ¿Cómo pasa por migración? Nunca lo haría, tendría que estafar a toda la gente. Eso es un mito que bueno, el que está ahí, aparte pueden ver los resultados de la voz”, agregó Guillermo Elías.

¿Por qué no podría ser un doble? Guillermo Elías destacó la potencia vocal de Luis Miguel y aseguró que no hay manera de que sea un doble el que esté dando los conciertos de Micky. “Él tiene una voz que es único, no hay imitador, no hay quien pueda tener la voz que tiene Luis Miguel”.





Te puede interesar: Maribel Guardia afirma que Julián le dijo en sueños cuándo morirá

¿El equipo de Luis Miguel lo ha contratado como doble?

Guillermo Elías también aclaró si es verdad que la seguridad de ‘El Sol’ lo ha contratado para hacerse pasar por el cantante y así despistar a los fanáticos y a la prensa. “Y sabemos que eso no lo hace Luis Miguel, es un artista de primera línea y no es un estafador”, recalcó.

“Sí me contratan los medios, los medios para hacer o los programas de televisión como estoy haciendo ahora MasterChef ahora en Bendita, en canal 9”, señaló y agregó que está concursando como el doble de Luis Miguel.