Preparan documental sobre la vida y trayectoria de Silvia Pinal.
Silvia Pinal nos reveló los detalles de lo avanzado que va el proceso para que podamos ver un documental sobre su vida.
Silvia Pinal confirma que muy pronto podría llegar a la pantalla un nuevo serial documental sobre su vida, a través de una famosa plataforma de contenidos, un proyecto que su hijo, Luis Enrique Guzmán, está impulsando.
Hasta ahorita, no tengo la menor idea de qué va a ser porque suena muy especial, muy bueno, pero hasta ahorita no tengo ni idea de en qué va a salir y a qué hora va a salir
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La primera actriz revela que su hijo Luis Enrique Guzmán será el encargado de gestionar todo sobre el documental de su vida, aunque ella todavía no firma nada, ya que la idea no es del todo de su agrado.
No he firmado nada, ni espero porque eso de que yo tenga que firmar lo que es mi vida, no me satisface. Yo creo que Luis Enrique sería el más apropiado porque es el que está más cerca de todo, pero bueno, todavía falta, estamos hablando de cosas que todavía se van a quedar en el aire
Silvia Pinal habla sobre la posible fecha de estreno
Sobre la fecha en que podremos ver el documental de su vida, Silvia Pinal asegura que para este año ya es un poco precipitado.
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Pues, creo que este año ya estamos muy forzados, pero bueno, nunca sabe uno, muchas reuniones, muchas citas. Yo creo que mi vida está en margen y la gente ya está muy enterada de muchas cosas, entonces, como que no va a ser sorpresa, pero por lo pronto nosotros estamos felices y fascinados de que se estén tomando las reuniones