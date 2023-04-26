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FOTOS | Drake Bell dice que el acoso que vive en redes sociales, le puede costar la vida.

El cantante Drake Bell sufre acoso en redes sociales debido a las continuas acusaciones de pedofilia. ¡Y confesó que todo eso le hace mal y le puede costar la vida!

Por: Ana Patricia Pérez

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