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FOTOS | Drake Bell drogándose al lado de su bebé. ¡Ya está en rehabilitación!

Drake Bell se separa de su esposa Janet Von Schmeling, pues lo vieron drogándose a lado de su pequeño hijo. Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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