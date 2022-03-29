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FOTOS | Eduardo Yáñez reacciona al cachetadón que Will Smith le dio a Chris Rock.

El actor de la pantalla chica lamentó que Jada Pinkett fuera víctima de bullying frente a la mirada de su esposo: “Hay que respetar para que te respeten”.

Por: TV Azteca

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