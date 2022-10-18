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FOTOS | Eduin Caz de Grupo Firme dijo que "le valen 3 kilos de ... las opiniones".

Eduin Caz de Grupo Firme ha estado teniendo problemas con su forma de beber, ¡pero a él no le importa la crítica! Esto dijo.

Por: TV Azteca

Eduin y Daddy yankee.jpg
Eduin y grupo firme .jpg
Eduin Premios lo nuestro.jpg
Eduin flow.jpg
Eduin en USA.jpg
Eduin feliz.jpg
Eduin sin camisa.jpg
Eduin en su concierto .jpg
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Eduin subió de peso.jpg
Eduin cabello rosa.jpg
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Eduin Billboard.jpg
Eduin bandera de MÉXICO .jpg
Eduin cabello azul.jpg
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Eduin en Coachella.jpg
Eduin y el Canelo.jpg
Eduin bien feliz.jpg
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