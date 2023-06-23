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FOTOS | ¿Eduin Caz le dice adiós a Grupo Firme y se lanza como solista?

Grupo Firme ha sido muy criticado por su gira de Estados Unidos, ¡algunos dicen que están en decadencia! ¿Eduin Caz se lanzará como solista? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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