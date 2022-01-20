Eduin Caz se reúne con Kimberly Loaiza y JD Pantoja.

Los usuarios de las redes sociales sospechan de una nueva colaboración en la industria musical, ya que Eduin Caz de Grupo Firme y Juan de Dios Pantoja aparecieron juntos en varios videos de Instagram.

Eduin Caz y JD juntos 🔥🔥✨ pic.twitter.com/hXm1shlm6a — 𝑴𝒊𝒔𝒉𝒆𝒍 💎 (@mishelxjd) January 19, 2022

El intérprete de Ya Supérame publicó algunos videos desde el gimnasio junto a JD Pantoja, momentos que fueron amenizados con la canción Enfocado de Grupo Firme.

Ambos artistas realizaron ejercicio juntos en compañía de un grupo de amigos, pero los fans comenzaron a especular una posible colaboración musical.

En la noche del 19 de enero, Eduin Caz y Juan de Dios Pantoja cenaron con amigos y compartieron algunos videos que hicieron reaccionar a los internautas.

“Enfocados en la victoria”, escribió un usuario de la red social Twitter.

En la reunión también estuvo Kimberly Loaiza; sin embargo decidió no aparecer en las publicaciones de Juan y Eduin.

El entrenador Armando Félix publicó una foto de los youtubers mexicanos, dejando ver que se reunieron con el vocalista de Grupo Firme.

“Un gusto conocerlos y poder convivir un momento con ustedes”, escribió el coach en Instagram.

Te puede interesar: Kimberly Loaiza se convierte en la influencer más importante de México.

Fans sueñan con una nueva colaboración de Juan de Dios Pantoja y Eduin Caz

Decenas de usuarios de las redes sociales sugirieron una colaboración musical entre Juan de Dios y Eduin Caz, pues el primero es uno de los más populares en el género urbano y el segundo en la música regional mexicana.

Los cantantes ya cuentan con una colaboración musical llamada Ábrete, cuyo video musical acumula 14 millones de visitas en Youtube.

Eduin Caz de Grupo Firme ha alcanzado gran popularidad en los últimos meses debido a temas como El tóxico, Se veía venir, Duele tu abandono y Cada quien en colaboración con Maluma.

Por su parte, Juan de Dios Pantoja es popular por canciones de reguetón como Error, aunque también cuenta con un canal de Youtube junto a su esposa Kimberly Loaiza.

También te puede interesar: Kimberly Loaiza explota contra quienes critican su físico.