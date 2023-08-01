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FOTOS | Es oficial, Eduin Caz confirma su retiro de Grupo Firme

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, confirmó los rumores... ¡Se retira del grupo y de los escenarios para recuperar su vida personal! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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