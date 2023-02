Eduin Caz reaparece en redes con moretones y preocupa a sus fans.

Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, ha estado un tanto alejado de los reflectores y las redes sociales debido a los problemas de salud que venía arrastrando desde hace tiempo, mismos que no eran graves, pero le impedían dar su máximo arriba del escenario.

¡Nuestros conductores acercan al vicio a Eduin Caz con este juego!

¿Grupo Firme pospuso uno de sus conciertos por culpa de Eduin Caz? Eduin Caz reapareció hace algunos días en redes con el rostro visiblemente hinchado y con la nariz cubierto por una cinta quirúrgica tras ser operado de una sinusitis crónica, así lo reveló el propio cantante en su cuenta de Instagram.

“Familia, ¿cómo están?, espero estén bien, les mando un fuerte abrazo. Aquí andamos nosotros en recuperación… me da un poquito de sentimiento porque no quería que me vieran así la verdad, pero creo que es un poco obligatorio porque les tengo una mala noticia”.

Aquel entonces, Eduin Caz reveló que el evento que tenía pactado la agrupación de regional mexicano en el Foro Sol para el 10 de febrero tuvo que ser cambiado al 10 de marzo: “No es porque yo quiera, sino que estoy tardando un poco más en recuperación porque me hice algo complicado… estaba muy dañado, entonces mi recuperación está siendo más tardía. Todavía me falta otra operación que es lo de mi hernia”.

¿Eduin Caz reapareció con moretones?

El famoso cantante reapareció en estos días con un video en el que aparece cantando un fragmento de la canción que grabó junto a Luis R. Conríquez, el cual se estrenará el próximo 28 de febrero.

Sin embargo, llamó la atención que el cantante lució con moretones en los ojos, lo que desató la preocupación de sus seguidores que no dudaron en preguntarle qué le había pasado y por qué tenía moretones.

¿Qué dijo Eduin Caz?

El intérprete de temas como “Se fue la pantera”, “Ya supérame”, “El tóxico”, “Gracias” y “Cada quien”, entre otros, decidió publicar una historia en su cuenta de Instagram para aclarar lo que le sucedió en los ojos.

“Qué dicen familia, estoy leyendo los comentarios del video que subí ayer, muy perras las respuestas, estas ojeras yo creo que son moretones, apenas llevo un mes de la operación”, dijo el cantante.

Eduin Caz explica los moretones en sus ojos.

¿Cómo reaccionaron sus fans?

Los fans de Eduin Caz y Grupo Firme no dudaron en externar su preocupación: “Wey ya descansa traes los ojos negros, negros”, “Las ojeras son las protagonistas”, “Qué triste se ve su vida!! No se puede ocultar!!! Dinero no llena el alma”, “Hace drogas o no duerme?”, fueron algunos de los comentarios.