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FOTOS | ¿Eduin Caz robó un objeto de la Casa Blanca? ¡Esto dijo!

El cantante de Regional Mexicano contó, como nunca lo había hecho, su experiencia tras visitar el hogar del presidente de los Estados Unidos.

Por: TV Azteca

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