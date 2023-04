La verdad a flote: Eduin Caz cuenta todo sobre su separación.

Se armó la fiesta en la limusina con Grupo Firme y el Escorpión Dorado. Resulta que el Escorpión llevó su programa ‘Escorpión al Volante’ a otro nivel y decidió hacerle preguntas picantes a Eduin Caz sobre su separación con su esposa.

¡Nuestros conductores acercan al vicio a Eduin Caz con este juego!

En este contexto, Eduin Caz se la jugó y decidió responder a todo, explicando los motivos que llevaron a su separación y si le gustaría tener una nueva relación. ¡Ah, el amor! ¿Quién necesita una terapia cuando tienes un Escorpión Dorado a bordo?

¿Qué dijo Eduin Caz?

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se abrió con el Escorpión Dorado y le contó que está en pleno plan de recuperar a la madre de sus hijos. ¡Qué romántico! Resulta que lleva un mes viviendo en otra casa; sin embargo, para sorpresa de todos, Eduin y su expareja, Daisy Anahy, se llevan muy bien. ¡Nada de pleitos ni dramas!

Así mismo, confesó que no anda buscando relaciones nuevas. ¡Está en modo soltero y disfrutando la vida! Aunque claro, eso no quiere decir que haya roto todos los lazos con la madre de sus hijos. Pero, no todo es color de rosa, resulta que los errores del pasado lo persiguen y afectaron su presente: “Yo la ca... mucho en el pasado, yo pedí disculpas, pedí perdón, pero ella ya no quiso aguantar, tiene mucho que ver la gente que está ma... y ma..., por ejemplo el último chisme que salió fue de una conversación muy pen..., fue de una conversación y le dije ‘tú misma bloqueaste a la morra, qué te estás enojando’”, añadió el intérprete.

Por otro lado, Eduin Caz, sorprendió con su madurez al aceptar la decisión de Daisy de separarse de él. Resulta que ella está embarazada y él quiere que esté tranquila y sin problemas. ¡Qué ejemplo de caballerosidad!

Te puede interesar: Así presume Daysy Anahy estar lejos de Eduin Caz tras separación.