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FOTOS | Eduin Caz sintió que se le caía el avión.

El cantante de Regional Mexicano contó el duro momento que vivió durante un vuelo.

Por: TV Azteca

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