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FOTOS | ¡Eduin Caz podría perder la voz por su consumo de alcohol!

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, tiene una hernia hiatal crónica, ¡debe dejar de consumir alcohol o podría perder la voz! Te contamos.

Por: TV Azteca

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