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FOTOS | "Si tengo que salir con 150 mil (hombres), lo haré”. Eiza González no encuentra al indicado.

Eiza González tiene ciertos estándares para elegir pareja. ¡Y no le importa que la critiquen por salir con miles hasta encontrar al indicado! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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