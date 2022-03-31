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FOTOS | Eiza González confesó que ha sido rechazada en más de 25 películas.

Antes de que alcanzara el éxito, Eiza González confesó que ha sido rechazada de muchas películas en Hollywood, ¡y hasta que sufrió depresión!

Por: TV Azteca

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