‘El Diablo’ Becerril es un héroe para México y el mundo tras ser rescatista en Turquía.

Un hombre puede lograr demasiado con tan solo proponérselo y ‘El Diablo’ Becerril es un ejemplo de eso, siempre llegando primero que nadie al lugar de los hechos.

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También, mostrando su empatía por los más indefensos, ya que ahora nos demostraste que tienes un gran corazón, tan fuerte como tu carácter y que sin importar que fueran completamente desconocidos, estuviste ahí arriesgando la vida para que las víctimas del terremoto volvieran a ver a sus familias.

Por eso los mexicanos te reconocemos tu entrega y profesionalismo, siendo un héroe para todos con un corazón Al Extremo.

Gracias, muchas horas de trabajo fuerte allá en Turquía, sin duda fue impresionante estar ahí, es lo peor, lo peor que he visto en mi vida y he estado en muchos sismos, muchos tsunamis, en muchas situaciones en México y en el mundo, pero en esta ocasión es lo peor que he visto

¿Cuál fue su experiencia estando en Turquía? Nuestro compañero nos relató su experiencia desde el primer momento que llegó a la zona afectada, pero las condiciones extremas nunca fueron un impedimento para entregar lo mejor en cada labor.

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Fue difícil, todo es muy lento, cuando uno quiere llegar. Es una locura, no hay coordinación por parte de ellos... equipos de emergencia, obviamente al gobierno se le sale de las manos, no hay alerta sísmica en Turquía… Pudimos llegar gracias a unos black hopps que nos llevaron de la Fuerza Aérea Turca y, pues a darle, sin comer, sin dormir, a menos 4 grados, el frío que lo hace más difícil

No hay baños, me pase 17 o 18 días sin bañarme, no nada más yo, mis compañeros que ellos sí son unos héroes del siglo y por supuesto, mis compañeros los topos, trabajamos muy fuerte para sacar esa mujer que la vimos en pantalla, con vida, de 60 años de edad, que se la devolvimos a su hijo y su hijo al ver que la sacamos de un edificio de 12 niveles desplomado. Es una serie de sentimientos encontrados que de verdad, valen la pena los riesgos que corren los topos y un servidor por estar ahí ayudando

¿Cuál fue la reacción de los ciudadanos turcos con ellos? Nuestro compañero reveló las muestras de agradecimiento que tuvo por parte de las personas que pudieron ayudar.

La gente en Turquía muy agradecida con nosotros, tanto las personas a las cuales les entregamos a sus familiares fallecidos y era impresionante escuchar los cantos y los rezos

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