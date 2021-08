El gran discurso de Tom Daley sobre sus preferencias sexuales en Tokio 2020.

Después de coronarse como el número uno en los clavados sincronizados, el británico reconoció que llegó a pensar que nunca lograría nada por ser quien era.

Muchas sorpresas hemos vivido en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, pues hemos conocido historias de vida que seguramente pasarán a la historia, como la de Tom Daley, quien luego de ganar una medalla en clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros, emocionó a todos con sus palabras.

“Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico”, exclamó Tom Daley luego de ganar.

Tom Daley tuvo que disputar cuatro Juegos Olímpicos y prepararse más de la mitad de su vida para poder lograr la medalla de oro. Daley y Matty Lee sorprendieron a los competidores chinos en esta prueba que era ampliamente dominada por ellos.

Considerado como un niño prodigio compitió en Beijing 2008 con apenas 14 años tuvo grandes presentaciones en Londres 2012 y Río 2016, donde se colgó el bronce en la plataforma de 10 metros individual y 10 metros sincronizados respectivamente, sin embargo, el oro se le había negado hasta ahora.

Sin embargo, esta medalla es aún más especial, pues hace 8 años Daley se declaró abiertamente gay por lo que este oro olímpico representa un parteaguas no sólo en su carrera, sino en la historia de la comunidad LGBT+.

“Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa”, aseguró el atleta para The Guardian.

Daley subrayó la importancia de Tokio 2020 al remarcar que estos juegos son los más diversos hasta ahora, pues cuentan con la participación de 131 personas de la comunidad LGBT+: “Cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y diferente y no encajaba. Había algo en mí que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cuán solo se sienta ahora, no está solo. Puedes lograr cualquier cosa“.

Daley, quien se casó en 2017 con su pareja Dustin Lance, también señaló que haberse convertido en padre le había dado un “espacio mental diferente” para ir a los juegos de Tokyo 2020: “Mucha gente me había descartado, pero estoy en la mejor forma y con el apoyo de Matty, hemos tenido esa mentalidad imparable este año y es la primera vez que puedo pensar así. No puedo creer lo que está pasando. No pensé que llegaría aquí en primer lugar”.

